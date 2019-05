Olie gelekt in Prinsessegracht

Volgens het Hoogheemraadschap gaat het om een oppervlak van ongeveer 300 meter. De instantie is bezig met opruimwerkzaamheden en is op zoek naar de bron van het lek. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren tot de olie is weggehaald, omdat het niet duidelijk is of de bron nog olie lekt.



In het water liggen zogenaamde oliebooms. Dat zijn schermen die het verspreiden van de vloeistof tegengaan en de olie absorberen.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!