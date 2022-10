Olie over hele kustlijn: ‘Belangrijk is om een natuurramp te voorkomen’

met video Politie zeer alert na nieuw schietinci­dent in Haagse woning: ‘Ze moeten hem wel hebben’

De politie is zeer alert op (gewelds)incidenten in de Haagse Puccinistraat, waar een woning in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf keer is beschoten. In datzelfde appartement was een maand geleden ook al een schietpartij.

2 oktober