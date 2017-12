'Oliebollen eten voor Pink Ribbon'

Hij is eigenlijk alleen de bedenker van de Goede Doelenbol, het bakken laat hij liever over aan bakkerij Van Manen uit Rijnsburg. Maar dit jaar gaat Stephan Mulder (46) het er weer zélf op wagen: oliebollen bakken. ,,Voor een uitgebreid diner mag je zeker bij mij op visite komen, maar dan moet ik echt mijn vrouw inschakelen", relativeert de Haagse ondernemer zijn culinaire vaardigheden. Toch móest hij anderhalf jaar geleden wel achter de pannen gaan staan. ,,Bij mijn vrouw werd borstkanker geconstateerd", vertelt hij. ,,Omdat mijn bedrijf op dat moment overgenomen was door PostNL, besloot ik wat minder hard te gaan werken. Ik wilde voor mijn gezin zorgen en moest dus ook leren koken." In diezelfde periode - rond oud en nieuw - had Mulder ook veel tijd om na te denken. ,,Ik had oliebollen nodig en dacht opeens: dat kán veel makkelijker. Aangezien ik uit de webshoplogistiek kom, ontstond het idee om mensen online een oliebol van 0,90 cent te laten bestellen, waarvan 20 cent naar Pink Ribbon zou gaan." Voor Mulder was Pink Ribbon - een organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker - op dat moment een heel belangrijk doel in zijn leven en juist daarom paste hij zijn concept aan. ,,Iedereen wordt met andere uitdagingen geconfronteerd. Daarom dacht ik: hoe mooi zou het zijn als mensen zélf hun goede doel kunnen bepalen?"

Oliebollen, volgens recept van oma Brandsma Ingrediënten: 5 pond cakemeel • 20 eieren • 170 gram gist • 2 scheppen suiker • 1,5 pot citroenrasp • 3 zakjes krenten van 250 gram • 5 zakjes rozijnen van 250 gram • 1 liter melk • 1 kilo goudrenetten Bereiding: Meng alle ingrediënten goed met een pollepel, klop vooral veel. Laat het beslag vervolgens een uur onder een theedoek rijzen bij een kachel of verwarming. Verhit olie in een pan tot 180 graden. Maak met een natte ijsboltang bollen van het beslag en laat deze in de olie glijden. Keer ze na een paar minuten om. De oliebollen zijn klaar als ze goudbruin zijn, meestal duurt het in totaal 6 minuten.

Veelvoud

Inmiddels een jaar verder is de Goede Doelenbol een daverend succes. ,,We hebben vorig jaar 20.000 bollen verkocht en daar hopen we dit jaar een veelvoud van te maken. Het uiteindelijke doel is binnen drie jaar, elk jaar meer dan honderdduizend euro aan het goede doel te kunnen schenken."



De Goede Doelenbollen worden door particulieren besteld, maar ook door bedrijven. ,,Zij geven het aan hun personeel of als relatiegeschenk."



Volgens Mulder zit het succes van zijn oliebol, naast het goede doel dat er aan verbonden is, óók in het gemak. ,,Mensen worden volledig ontzorgd. Ze kunnen de oliebollen vanachter hun pc bestellen en binnen 24 uur na het bakken worden ze op elk gewenst adres afgeleverd, inclusief een presentatieschaal, een bus Van Gilse poedersuiker en servetten."



Vanwege de enorme hoeveelheid bestellingen is zijn bedrijf verder aan het uitbreiden. ,,We komen rond Valentijn ook met het Goede Doelenhart. Een chocoladehart waarvan een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat."



In zijn privéleven is de rust weergekeerd. ,,De chemo's van mijn vrouw zijn achter de rug en uit alle testen blijkt dat ze volledig schoon is. Een mooi einde van 2017 dus. En mijn vrouw kookt gelukkig ook weer", lacht hij. Maar op oudejaarsdag zijn de rollen nog één keer omgedraaid. ,,Ik ga dit jaar voor het eerst sinds tijden zelf oliebollen bakken."



Bestellen via: lekkerengoed.nl