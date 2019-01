Oliebollenbakker blijft na vuurpijl in kraam stug doorbakken

Oliebollenverkoper Stephan te Hofstee kan het nog steeds niet geloven. Een jongen van een jaar of 12 gooide op 30 december, één van de drukste dagen van het jaar, bij zijn kraam bij station Den Haag HS een vuurpijl naar binnen. ,,Ik heb in twintig jaar in mijn kraam nog nooit zoiets meegemaakt.”

In een poging zijn kraam van verdere schade te behoeden, klemde Te Hofstee het vuurwerk in zijn hand, waarna het nog boven de toonbank tot ontploffing kwam. ,,Ik dacht alleen maar: het moet mijn kraam uit. Ik pakte zonder na te denken de pijl. Die ontplofte zo in mijn vuist.” Met een zogeheten trauma aan zijn spier en ruim tweeduizend euro schade aan gemiste inkomsten, zet Te Hofstee door. ,,Ik blijf bakken, al doet het zeer.”

Vooral het roeren van het dikke beslag blijft de komende maand nog even lastig, meldt Stephan. ,,Ik denk dat het joch me verkeerd heeft verstaan.” Terwijl hij een voorbijganger vriendelijk begroet en zijn medewerker in de kraam instructies geeft, licht Te Hofstee de gebeurtenis verder toe. ,,Ik denk dat hij me niet helemaal goed verstond. Ik maakte maar een grap.”

Moeder

Toen twee jongens bij Te Hofstee een oliebol kochten en met een briefje van vijftig betaalden, gaf de bakker een gevat maar goedbedoeld antwoord. ,,Ik zei: zo, jij hebt een rijke moeder!”

De jongens liepen zonder iets te zeggen weg. ,,Even later stonden ze daar met een oudere man van een jaartje of 35. Die laatste zei dat ik hun moeder zou hebben beledigd. Ik snapte werkelijk niet waar het over ging”, legt hij uit.

De oudere man bleef de joviale oliebollenbakker uitdagen en gooide een beker naar binnen. ,,Ik dacht dat het over was na die woordenwisseling, maar vervolgens stonden rond 21.00 uur opeens tien jongens voor mijn kar. Ze stoven weg en voor ik het wist kwam die pijl op me af.”

Hartverwarmend

Direct na het voorval schoten omstanders en medewerkers van de HTM Te Hofstee te hulp. ,,Ik heb me wel even onveilig gevoeld. Je kan geen kant op in zo’n kraam.” Toch denkt Te Hofstee er niet aan om met zijn oliebollenkraam van zijn vaste stek bij het station te vertrekken. ,,Er komen echt veel mensen, ook uit de buurt, naar de kar om me een hart onder de riem te steken. Het is echt hartverwarmend.”

De politie is op zoek naar getuigen van het voorval. ,,De camerabeelden zijn er gewoon. Maar het is slecht te zien.” Te Hofstee legt zich er voor nu bij neer. ,,Ik blijf tot de vijftiende stug de lekkerste oliebollen van Den Haag verkopen. Mij krijgen ze niet klein.”