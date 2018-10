Oliebollenmachine op gemak gestolen: 'Dit moet op bestelling zijn geweest'

Tussen drie uur en half vijf ’s nachts sloegen drie dieven hun slag. Een bestelbus werd in de Herenstraat geparkeerd. Drie mannen hebben vervolgens de oliebollenmachine, van ongeveer anderhalve meter hoog en meter breed, op hun gemak gedemonteerd en in drie delen naar hun bus gebracht.



Eigenaar Laurens Bosman, die op bewakingsbeelden de diefstal naderhand met eigen ogen heeft aanschouwd, is verbolgen over de brutaliteit van het drietal. ,,Dit moet een diefstal op bestelling zijn geweest’’, stelt de bakker. ,,Een particulier heeft helemaal niets aan zo’n machine. Ik ben bang dat hij straks bij een andere oliebollenkraam staat waar die gewoon zal worden gebruikt. Verkopen heeft geen zin omdat het zo’n specifieke machine is. Dat valt op in zo’n kleine branche.’’



Naast een zeer slechte timing, aangezien het oliebollenseizoen voor de deur staat, valt ook de financiële afwikkeling hem zwaar. ,,Zo’n machine kost ongeveer 7000 euro. Ik heb gelukkig nog twee andere machines staan in mijn andere winkels, zodat we wel kunnen opstarten. Maar we moeten als de wiedeweerga een nieuwe bestellen.’’