Oliesjeik als eigenaar Eneco: CU/SGP vreest het, GL niet

,,Oliedom’’, noemt fractievoorzitter Pieter Grinwis van CU/SGP de gang naar de veiling. Maar GroenLinks juicht. ,,Wat ons betreft had de verkoop van Eneco helemaal niet gehoeven, maar nu dit besluit is genomen, is het goed dat er duidelijkheid is. En dat we nu het gedoe achter ons kunnen laten’’, aldus Arjen Kapteijns van GL.



Drie miljard euro moet de verkoop, de grootste transactie van het land op dit moment, gaan opleveren voor de aandeelhouders: 53 Nederlandse gemeenten. Daarvan zal ongeveer 400 miljoen euro de kant van Den Haag op komen.



De hofstad wil er veel duurzaamheidsprojecten van betalen én een gigantische financiële injectie geven aan het openbaar vervoer. Tienduizenden Haagse huizen moeten van het gas af.

Foute handen

Eindelijk kunnen er klappen gemaakt worden, aldus GL. Dat denkt dat met een gecontroleerde veiling kan worden voorkomen dat het bedrijf in ‘foute handen’ valt. ,,Om in de veiling een bod te mogen doen moeten bieders aan criteria voldoen. Je kunt er op vertrouwen dat die criteria voldoende hard zijn’’, aldus Kapteijns.



Eneco moet na verkoop een duurzame koers blijven volgen, is de richtlijn. De werkgelegenheid moet geborgd zijn. En de koper moet uit een land komen dat voldoende democratisch is, somt de kopman van GL op.



De raad heeft het laatste woord, zegt wethouder Rachid Guernaoui. Hij verwacht dat eind 2019 bekend is welke ‘grote jongen’ de koper is. Geïnteresseerden kunnen op een advertentie in kranten reageren. ,,Partijen die aan de criteria voldoen én de juiste prijs bieden komen in aanmerking,’’ zegt hij. ,Het college verwacht dat we de gelden in 2020 binnen hebben.’’