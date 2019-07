Olijvenboerin Marije brengt Portugese olijfolie per zeilschip naar Scheveningen

Beetje omslachtig? ,,Soms”, zegt Passos. ,,Je kan moeilijk plannen op de wind, maar we zijn precies op tijd aangekomen in de haven van Scheveningen.” Ze is er blij mee. Het is Marije’s manier van bewust, duurzaam en milieuvriendelijk transport. Van producten waaraan ze met dezelfde passie bezig is.



,,Meer dan 90 procent van alle producten die wij als mensen dagelijks eten en dragen hebben ergens in de wereld op een groot vervuilend containerschip gezeten”, vertelt ze in de zonnige, winderige haven van Scheveningen. ,,Toen ik besefte hoeveel impact die vorm van transport heeft op ons milieu schrok ik en wilde ik mijn olijfproducten op een andere manier vanuit Portugal verschepen. Door de organisatie New Dawn Traders ontdekte ik het zeilen van vracht. Ik wil daarmee laten zien dat het anders kan en waar kan dat nu beter dan in de stad die zoveel voor mij betekent, Den Haag.”