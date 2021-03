Ollongren kleedt zich altijd zo onberispelijk. Hoe kun je dan zo slordig zijn om je papieren niet te bedekken?

reageer Miljonair Chris Oomen doet bod op ziekenhuis, maar: ‘Bronovo is niet te koop’

25 maart Ingrid Wolf, topvrouw van Haaglanden Medisch Centrum, gaat niet in overleg met Chris Oomen, de multimiljonair die een bod heeft gedaan op het Bronovo Ziekenhuis. Het ziekenhuis, onderdeel van HMC en dat in 2024 wordt gesloten, is niet te koop zegt ze.