Olympic Festival trekt bijna 25.000 bezoekers: ‘Fijn dat we sporters toch feestgevoel konden geven’

Thomas Verheydt bezorgt ADO-supporters o zo welkom geluksmo­ment: ‘Het was geweldig, man!’

8 augustus Thomas Verheydt heeft meteen zijn stempel gedrukt op ADO Den Haag. Na de eerste wedstrijd van het seizoen, een 2-0 overwinning op Jong Ajax, ging het vooral over de nieuwe spits. ,,Of dit het begin is van een succesverhaal? Laten we het hopen, dit is in ieder geval een goede start.”