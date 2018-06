‘Om bij ons te eten, rijden ze wel 150 km om’

Beckysnacky. Aan de naam zal het alvast niet liggen.

,,Daar heb ik ook best een poosje over nagedacht. Samen met een buurvrouw. Wijntje erbij, u kent dat wel. De buurvrouw kwam op het idee. Ze zei: ‘Jouw e-mailadres is toch beckysnacky?’ Nou, toen hadden we ’m gevonden. ‘Daar moeten we op proosten’, zei ik.’’

Doet u dat nou helemaal alleen, zo’n foodtruck runnen?

,,Nou, ik heb het wel in mijn eentje opgezet, maar in principe doe ik het samen met mijn vriend. We hebben elkaar drie jaar geleden op rondreis door Brazilië leren kennen. Hij is een Roemeen en nam me kort daarna mee naar de Balkan. Daar, in Roemenië dus, kwam ik in aanraking met zijn eetcultuur: alles vers uit de eigen moestuinen.’’

Dus Beckysnacky staat voor een gezonde hap?

,,Onze specialiteit is de mici. Dat is een traditioneel Roemeens gerecht gemaakt van rolletjes gehakt. Zeer geschikt voor op de barbecue. Het valt goed in de smaak bij de Nederlanders. En ik ken Roemenen in Nederland die soms 150 kilometer omrijden om bij ons te komen eten. Dat zegt wel wat, dacht ik zo.’’

Dus de titel van ‘Beste Foodtruck van Nederland’ kan u nauwelijks meer ontgaan.