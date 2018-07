OM: Celstraf voor Hagenaar die kinderen mee naar buitenland nam

Volgens de verdachte had hij helemaal niet geprobeerd om de kinderen bij de moeder weg te houden. Hij kon vanwege een ‘overmachtssituatie’ niet meer weg uit Egypte. ,,Hij heeft meerdere keren contact gehad met de moeder en er is overlegd”, hield de advocaat van de verdachte de rechtbank voor. ,,De moeder is zelfs in Egypte geweest tijdens de vakantie.’’



De ouders van de twee kinderen hebben inmiddels geen contact meer met elkaar. Het ouderlijk gezag is door de raad voor de kinderbescherming toegewezen aan de moeder. ,,Dat besluit is ingegeven doordat het OM een contactverbod heeft opgelegd”, aldus de advocaat. ,,Mijn cliënt wil de kinderen rust geven en heeft daarom besloten daar niet tegen in beroep te gaan.”



De officier van justitie bleef bij haar punt dat de Hagenaar zijn kinderen ten onrechte in het buitenland had gehouden en vroeg de rechtbank daarom een gevangenisstraf op te leggen van een jaar, plus een half jaar voorwaardelijk.



