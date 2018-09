OM: celstraf voor man die op ex-partner van vriendin insteekt

Volgens H. zou het slachtoffer in het verleden niet alleen hem, maar ook zijn vriendin en zijn eigen zoontje met de dood hebben bedreigd. ,,Ik ben altijd bang voor ‘m geweest'', zei de verdachte. Hij zou de afgelopen twee jaar alle contact met de biologische vader van zijn stiefzoon bewust uit de weg zijn gegaan maar in mei dit jaar kwamen ze elkaar toch tegen op de Beresteinlaan in Den Haag. Binnen de kortste keren ontstond er een woordenwisseling die uitmondde in een vechtpartij. Op camerabeelden is te zien dat de Irvan H. daarbij een mes in zijn hand heeft en diverse malen insteekt op het bovenlichaam van het slachtoffer. ,,Hak, hak, hak”, zo beschreef de rechtbankvoorzitster die beelden tijdens de zitting.



Zij vroeg ook aan de verdachte waarom hij niet was weggelopen als hij zo bang was voor de vader van zijn stiefzoon. ,,Ik was in paniek, het was chaos in mijn hoofd''. Eén van de andere rechters vroeg zich af hoe de Hagenaar een en ander gaat uitleggen aan zijn stiefzoon op het moment dat hij weer vrijkomt. ,,Daar is een goed gesprek nodig”, zei de verdachte met gevoel voor understatement.



De aanklaagster zei dat ze in haar eis rekening hield met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte maar zij hield staande dat je ook met een klein zakmes, dat de verdachte op zijn werk gebruikt, iemand kunt doden als je zo vaak en krachtig insteekt op iemand zijn bovenlichaam. ,,De aangever is zeker geen heilig boontje maar dat rechtvaardigt nog niet zo’n aanval”, aldus de aanklaagster. De advocaat verzocht de rechtbank het bij het bij de dik drie maanden voorarrest te laten.



Uitspraak 19 september.



