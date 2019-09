OM: Celstraf voor moeder die baby zo hard schudde dat het meisje bijna stierf

Vrijwilli­gers Villa Ockenburgh hebben ‘mission impossible’ bijna volbracht, maar missen nog drie ton

11:23 Het begon in 2012 als een ware ‘mission impossible‘ die zelfs voor acteur Tom Cruise bijzonder lastig zou zijn geweest, maar de 150 vrijwilligers van Buitenplaats Ockenburgh hebben hem bijna volbracht. Nou ja, er is al bijna 1,4 miljoen euro bijeengebracht, maar er is nog drie ton nodig om de grote villa te restaureren en daarom is dit weekend gestart met een grote fondsenwervingsactie.