OM: Chauffeur schoolbusje zoende en betast zwakbegaafde leerlinge

Spannender

Jasper K. ontkende niet dat hij met het meisje gezoend had, nadat ze hem daartoe uitgedaagd had. ,,Ik heb daarop incorrect gereageerd.” Maar haar verhalen dat hij aan haar billen en borsten had gezeten, klopten niet. ,,Ze maakte dingen graag spannender dan ze waren.'' Bij de politie had hij anders wel toegegeven dat hij haar betast had, maar daar kwam de chauffeur tijdens de zitting vandaag op terug.



De rechter citeerde ook nog uit een appje van de verdachte aan het meisje, waarin hij het had over haar ‘boebies’, haar borsten. Dat was niet serieus bedoeld, verklaarde verdachte. ,,Ik wilde alleen maar leuk doen.'' Volgens zijn advocaat hadden de kussen die hij haar had gegeven geen enkele seksuele lading, maar was K. te 'meegaand' geweest.



Uitspraak over twee weken.