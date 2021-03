OM: ‘Chef-kok’ van Liers drugslab opereerde ook als adviseur voor andere drugscriminelen

De N. kreeg een celstraf van drie jaar voor zijn betrokkenheid bij het drugslab in De Lier. Het OM verdenkt hem ervan dat hij meteen na zijn vrijlating weer in de synthetische drugshandel is gestapt. Inmiddels zit hij alweer negen maanden vast in een nieuwe drugszaak. De politie hield hem vorig jaar mei aan bij een inval in een drugslaboratorium aan de Jan van Riebeekstraat in Den Haag.