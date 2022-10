OM doet extra onderzoek naar aanrijding waarbij 6-jarige Naoufel zwaargewond raakte

Het OM laat weten dat de aanhouding van de verdachte vandaag ‘is getoetst en rechtmatig is bevonden’. De aanklager had vandaag al aan de rechter een beslissing moeten vragen over een eventuele verlenging van het voorarrest, maar het OM wil nog een onderzoek afwachten dat meeweegt in deze beslissing.

Daarom is vandaag alleen door de rechter getoetst of zijn aanhouding rechtmatig was. Dat is zo, waardoor er tijd is gewonnen voor dit onderzoek. ,,Of hij zal worden voorgeleid, daarover wordt later deze week beslist”, aldus een woordvoerder van het OM.

Dader vluchtte

Vorige week maandagavond werd Naoufel op het zebrapad van de Loosduinseweg aangereden. Het 6-jarige slachtoffer raakte zwaargewond, terwijl de dader met zijn voertuig vluchtte. Later die week, op vrijdag, meldde een 19-jarige Hagenaar zich op het politiebureau in Laak in verband met de aanrijding. Ook heeft de politie de vermoedelijke auto van het ongeluk in beslag genomen.

Naast de aanhouding deed de politie vrijdag ook uitgebreid onderzoek op de Uitenhagestraat in Den Haag, waar de mogelijke auto van de aanrijding werd gevonden. Ter plaatse werd een sporenonderzoek gedaan. Op het gevonden voertuig zouden een nieuwe voorbumper en motorkap zijn gemonteerd. Alleen een rechterkoplamp, die beschadigd is, zat er nog op.

Het incident op de Loosduinseweg zorgde de afgelopen week voor veel emotionele en boze reacties in Den Haag. De bestuurder reed niet alleen door rood licht, maar ook met hoge snelheid. Na de klap reed de verdachte met dezelfde hoge snelheid door. Vooral dat laatste wekte de woede van velen op. De ouders van Naoufel riepen de bestuurder op om zich te melden.

Quote Hij kon nog niet praten, maar het is wel een stap vooruit Neef Tarik

Naoufel was vijf dagen na de gruwelijke aanrijding op het zebrapad nog steeds niet wakker. Het jongetje werd eerst in coma gehouden, maar ging vorige week woensdag van de slaapmedicatie af. Sindsdien probeerden artsen hem wakker te krijgen. Zaterdag kreeg de familie een sprankje hoop toen Naoufel even wakker werd en zijn ogen opende. ,,Hij kon nog niet praten, maar het is wel een stap vooruit”, zei zijn neef Tarik El Yahiaoui tegen deze site.

De paar minuten die Naoufel wakker was hebben hem wel veel energie gekost. ,,Hij is daarna weer gaan slapen. We hopen dat het komende dagen steeds beter gaat en dat hij dan wakker kan blijven.” De neef van het jonge slachtoffer benadrukte zaterdag dat het allemaal nog erg fragiel was. ,,Het is een kleine voorruitgang, maar biedt grote hoop op dat hij straks misschien weer de oude kan zijn.”

Op de kruising van de Loosduinseweg met de Gaslaan in Den Haag is maandagavond 3 oktober een kind aangereden. De automobilist is na de aanrijding doorgereden.

