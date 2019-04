OM eist 12 jaar cel tegen verdachte (20) om doodschieten Azad in Haagse shishalounge

De officier van justitie oordeelt dat doodslag is bewezen en acht Mustaf S. volledig toerekeningsvatbaar. Hij zou na een ruzie met de 17-jarige jongen, meerdere keren op hem hebben geschoten. De aanleiding van die ruzie zou een ballon met lachgas zijn geweest.



Volgens S. werd de sfeer grimmig en haalde Azad naar hem uit. ,,Voor ik het wist, had ik twee schoten gelost. Daarna rende ik weg”, verklaarde S. Hij zou hebben gezwegen uit angst voor represailles aan het adres van zijn familie.



De Rotterdammer is eerder veroordeeld voor onder meer geweldsincidenten en diefstal. Hij heeft niet willen meewerken aan psychische onderzoeken, omdat hij meent dat er niets mis is met hem. ,,Ik ben totaal geen agressieve jongen.” De rechter merkte op dat hij wel iemand heeft doodgeschoten. Daar had hij toen even niet bij nagedacht, zei hij.



S. had de fatale avond een pistool bij zich omdat ,,hij wat problemen had met wat mensen”. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar voor die ontmoeting niet. Ruim een week na het incident werd S. bij een verkeerscontrole aangehouden.



De moeder van het slachtoffer had eerder in haar verklaring gezegd dat zij S. zou vergeven, maar dat hij zich voor Allah zal moeten verantwoorden. ,,Ik ben dankbaar wat zij heeft gezegd. Ik zou willen dat ik de tijd kon terugdraaien”, zei S. De moeder hoorde het hoofdschuddend en in tranen aan. ,,De tijd kan niet terug.”