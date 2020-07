OM eist 14 jaar cel voor ontvoeren en doodschieten Hasin Tahiri

Andy F. werd vijf jaar geleden vrijgesproken van de moord op Hasin Tahiri in Leidschendam een jaar eerder. Toch eiste het OM in hoger beroep maandag opnieuw een lange celstraf: veertien jaar.

Het slachtoffer zou in september 2014 door de twee verdachten zijn ontvoerd vanuit Leiden. In Leidschendam wist hij uit de auto te ontsnappen, maar op zijn vlucht werd hij doodgeschoten. Volgens het OM was het F. (28) die de trekker overhaalde en de Leidenaar in zijn rug schoot. De gewonde Tahiri kon de agenten nog vertellen dat hij ontvoerd was. Twee dagen later overleed hij op 28-jarige leeftijd in het ziekenhuis.

De rechtbank sprak F. vijf jaar geleden vrij omdat er te weinig bewijs was. Op zijn handen werden geen kruitsporen gevonden en een omschrijving van de schutter door een getuige leek meer te wijzen in de richting van de medeverdachte. Omdat die pas twee dagen later werd opgepakt, zijn diens handen niet onderzocht op kruitsporen. Voor de ontvoering was overigens ook te weinig bewijs, oordeelden de rechters destijds.

Reconstructie

Het OM heeft voor het hoger beroep van maandag nog veel onderzoek gedaan. Zo is er een reconstructie gemaakt en is er nog extra onderzoek gedaan naar de kogelhuls en kleding. Zo is volgens het OM vast komen te staan dat op een joggingbroek die op de vluchtroute lag niet alleen dna van F. zat, maar ook vezels uit de auto die gebruikt was voor de ontvoering én kruitsporen. Verder bleek uit de reconstructie dat het vrijwel onmogelijk was voor de medeverdachte om het fatale schot gelost te hebben.

De advocaat-generaal eiste bij het Haagse gerechtshof een celstraf van veertien jaar tegen F. Tegen zijn medeverdachte Fettah B. werd drie jaar gevangenisstraf geëist omdat hij medeplichtig zou zijn geweest aan de ontvoering. Hij was bovendien de bedenker van het hele plan, volgens het OM.