OM eist 22 jaar cel tegen Errol J. voor liquidatie van topcrimineel Karel Pronk

Errol J. (52) wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Pronk en J. spraken op de bewuste ochtend met elkaar op het terras. Volgens getuigen hadden de mannen ruzie, waarop J. zijn rivaal liquideerde. De Delftenaar ontvluchtte vervolgens de stad. Pas na een maandenlange zoektocht werd J. afgelopen zomer bij een routinecontrole in Spanje aangehouden.

Het is voor het eerst dat J. in de rechtszaal aanwezig is. Zijn uiterlijk is anders dan op de opsporingsfoto die de politie verspreidde toen hij werd gezocht. J. heeft een pikzwarte baard en meer tatoeages. Tot nu toe zweeg hij bij de politie. Tegen de rechter zei hij vanochtend ‘alles over te laten aan zijn raadsman’.

Spanje

Na de moord op Pronk werd J. al snel herkend als de moordenaar. Het duurde alsnog bijna een jaar voordat hij gearresteerd werd. In Spanje werd hij opgepakt bij een routinecontrole. Hij was zwaarbewapend en had onder meer een doorgeladen pistool met dertien kogels bij zich. Ook was hij in het bezit van verschillende werpmessen, dolken, handboeien en make-up om zijn vele tatoeages te camoufleren.

Errol J. werd bij toeval aangehouden. Het viel de politie op dat er een enorme bult in zijn heuptas zat. En inderdaad, dat was een wapen. Op het bureau kwamen ze er achter ‘dat hij een van de meest gezochte Nederlanders was.’

De eerste die J. als moordenaar herkende was de vrouw die een afspraak met Karel Pronk had in de broodjeszaak in het Kalverbos in Delft. Ze had hem herkend aan zijn tatoeages. J. zou al op het terras hebben gezeten toen zij en Karel arriveerden.

De getuige komt voor in meerdere politiedossiers en had een relatie met Piet Pronk, een andere crimineel uit de oude Haagse penoze die inmiddels is overleden.

De vrouw rookte toen ze weg wilde gaan nog een sigaret met J. Pronk was binnen. Even later liepen ze samen naar de motor toen het slachtoffer plots werd beetgepakt door J. ,,Ik dacht dat ze gingen stoeien, maar ineens waren er allemaal knallen.” Voor de knallen hoorde ze nog de laatste woorden van Pronk: ,,Wat doe je nou klootzak?”

Ze rende naar binnen en verstopte zich op het toilet. Daar bleef ze een tijdje tot J. wegreed.

Tasje

Andere getuigen zien hoe kalm J. naar zijn motor liep na de liquidatie. ,,Hij stopte het pistool in het tasje op zijn motor en reed weg”, verklaarde iemand. J. gaat naar huis, een uur later ziet iemand hem nog in Delft zijn hond uitlaten. Een paar uur later geeft zijn telefoon signalen af in Friesland. En is dus weg.

Op drie van de zes hulzen die werden gevonden zat het dna van J. Het bewijs tegen hem lijkt dan ook overweldigend. Wel is er een anonieme verklaring dat hij nog op het terras zat toen er werd geschoten.

Alle getuigen van de fatale schoten zeggen volgens de aanklager dat J. geschoten moet hebben. Eén zegt dat de vrouw ook een wapen beet had. Er is echter geen enkele andere verklaring die dat ondersteunt. Maar er zijn er wel meer die hebben gezegd dat de rol van Cathy niet brandschoon zou zijn. ,,Ze heeft Pronk er gewoon ingeluisd.” En: ,,Cathy is van het rippen, knippen en provoceren.”

