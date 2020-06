OM eist 22 jaar voor liquidatie Karel Pronk: ‘Wat doe je nou, klootzak?’

Geen woord heeft Errol J. tegen de politie gezegd. In de rechtbank vandaag in Den Haag hield hij ook zijn mond. Maar dat hij de Haagse Holleeder Karel Pronk heeft vermoord, is voor de aanklager wel duidelijk. Ze eiste tegen hem 22 jaar cel.

Met gitzwarte baard – geverfd - kwam Errol J. de rechtbank in. Zijn hoofd zo vol tatoeages dat de sterfdatum van zijn vrouw, die hij eerder al op zijn gezicht liet tatoeëren, bijna niet meer te zien is. Een trainingsjasje aan van een Delftse sportschool. Zo ziet de man er dus uit die ervan verdacht wordt Karel Pronk, ook wel de Haagse Holleeder genoemd, te hebben omgelegd.

Op de foto die de politie verspreidde, lijkt hij amper meer. Zijn baardje bestond toen nog uit stoppels. De tatoeages in zijn gezicht zijn nu ingekleurd. De kwaadaardige blik waarmee hij in de lens keek, is veranderd in een vriendelijke oogopslag, al komt hij sinds 1987 voor in de politieregisters voor openlijk geweld. Het meest opvallende is nu de tattoo met het nummer 8166 op zijn hoofd. Het staat voor Filthy Few. Een tatoeage die toegekend wordt aan degene die in naam van motorclub Hells Angels een moord heeft gepleegd of bereid is dat te doen.

Volledig scherm Op de foto die de politie verspreidde, lijkt hij amper meer. © Politie

Klootzak

,,Wat doe je nou klootzak”, zijn op 7 augustus 2018 de laatste woorden van Karel Pronk bij koffiehuis Het Kalf in Delft. Zes kogels worden in zijn lijf gepompt, hij sterft ter plekke.

Vlak na de schoten stapt Errol op de motor en rijdt weg. Thuis laat hij de hond nog uit. Via Friesland en België reist hij naar Spanje, waar hij zich bijna een jaar lang weet schuil te houden.

Pronk is daar die morgen samen met een vrouw, Cathy. Zij vlucht na de schoten de wc in, waar ze zich minutenlang verstopt houdt. Daarna gaat ze naar huis. Pas uren later meldt ze zich bij de politie en vertelt ze wie op Karel Pronk schoot.

Hells Angels

Ze kent J., al weet ze niet beter of hij heet Mick, een man die hoort bij de Hells Angels. Met zijn hesje van de club zat hij die morgen op het terras. Ze rookte zelfs nog even een sigaret met hem.

Het onderzoek richt zich dan ook van meet af aan op Mick, die dus eigenlijk Errol heet. Temeer daar er meer zijn die hem herkennen en afgeluisterde gesprekken van zijn vriendin dat beeld verder lijken te bevestigen. Als blijkt dat op drie hulzen het dna van J. zit, weet het Openbaar Ministerie het in elk geval zeker dat het deze Mick geweest moet zijn die heeft geschoten. Nogal koelbloedig ook, omdat hij met zijn tatoeages zo herkenbaar was en de Hells Angels kleding droeg, alsof het een statement was. Daarom eiste de aanklager ook de forse 22 jaar cel.

Doorgedraaid

Advocaat Idris van Straalen vindt dat aan het verhaal van Cathy nogal wat af te dingen is. Of in de woorden van Errol J. tijdens een gesprek dat werd afgeluisterd: ‘een verklaring van een doorgedraaid wijf’.

En het dna op de hulzen bewijst dat hij de kogels misschien ooit beethad, stelt Van Straalen, maar nog niet dat hij daar ter plekke ermee schoot.

Gedanst

Wat de reden is geweest voor de dodelijke schoten is niet duidelijk geworden. De politie deed veel moeite om te achterhalen of de geruchten klopten dat Errol J. en Karel Pronk ruzie hadden met elkaar, vermoedelijk over geld. Provocerend zou Pronk een Mick(ey) Mouse shirt hebben aangetrokken en voor diens ogen hebben gedanst. Bewijs vond de politie echter niet.