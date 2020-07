OM eist 30 maanden cel voor diefstal gereedschap

Het is officieel: Den Haag is bereid tot opvang vluchtelin­gen­kin­de­ren

16:33 In de raad was er al een meerderheid, maar nu is het ook echt officieel: het stadsbestuur is bereid om vluchtelingenkinderen op te vangen. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die GroenLinks raadslid Serpil Ates stelde.