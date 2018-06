OM eist 30 maanden tegen oud-leraar die leerling misbruikte

Het slachtoffer, inmiddels in de dertig, werd tussen zijn elfde en zijn dertiende geregeld seksueel misbruikt door zijn leraar op de Goudse basisschool. Daar ondervindt hij volgens het OM nog altijd ernstige psychische gevolgen van. Pas een paar jaar geleden durfde het slachtoffer zijn vrouw te vertellen wat hem was overkomen, onlangs lichtte hij ook zijn broer in. Die stapte uiteindelijk naar de politie, iets dat hij ook aankondigde bij de Leidschendamse leraar. Hij deed daarop een mislukte zelfmoordpoging. Uiteindelijk heeft de Leidschendammer het misbruik grotendeels bekend. Wel stelt hij dat de relatie met het slachtoffertje ‘gelijkwaardig’ was en dat er ‘alleen dingen gebeurden met zijn instemming.’

Zorgelijk

De officier van justitie vindt de houding van de verdachte zorgelijk. ,,Hij toont weinig inzicht en bagatelliseert zijn gedrag. Alleen voor zijn eigen seksuele behoeftes heeft hij een onschuldig, jong kind kapot gemaakt.”



De officier eiste tegen de verdachte dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Een van de voorwaarden is dat de verdachte zich na zijn celstraf laat behandelen. Doet hij dat niet, dan gaat hij alsnog tien maanden de cel in.



De uitspraak is over twee weken.



