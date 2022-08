OM eist 40 maanden cel tegen verdachte die man bijna doodstak: ‘Bloeding had geen minuut langer moeten duren’

Valse start ADO houdt de gemoederen bezig: ‘Van de tien spelers die ze halen, mislukken er negen’

Al vroeg in het seizoen is de valse start van ADO Den Haag in de hofstad en ver daarbuiten alweer het gesprek van de dag. Met nul punten uit twee wedstrijden en nog zonder doelpunten hebben alle ADO-supporters en -prominenten hun zegje klaar. Wiljan Vloet, Pablo Plak en Theo van der Burch laten hun licht schijnen over de situatie.

15 augustus