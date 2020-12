OM eist celstraf tegen Haagse kerkbestuurder die 7 ton in eigen zak stak: ‘Er zat geen rem op’

Dit is het favoriete kerstnum­mer van Den Haag

8:11 Den Haag heeft gekozen: Last Christmas is het favoriete kerstnummer van de stad. Het Residentie Orkest en PAARD riepen inwoners op hun favoriete kerstnummers op te sturen. Er kwamen ruim vijfhonderd inzendingen binnen, de grote meerderheid was voor Last Christmas van Wham.