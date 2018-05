OM eist celstraf voor Hagenaar nadat hij iemand sloeg in een moskee

Het OM eist een celstraf van tien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen een 28-jarige Hagenaar omdat hij in een moskee in Laakkwartier een man geslagen zou hebben. Ook beledigde en bespuugde hij een medewerker van zorgorganisatie Perspectief in Poeldijk.

Verder zou Mounir E. een ex-vriendin geslagen hebben. Ook verzette hij zich toen hij begin januari door de politie werd aangehouden. Hij gaf een politieman een knietje, waardoor de agent haast van de trap viel. Volgens de officier van justitie had hij zich daarmee schuldig gemaakt aan een poging tot zware mishandeling. De andere agenten kregen een stroom van beledigingen naar hun hoofd geslingerd.

“Meneer laat een spoor van ellende en slachtoffers achter zich”, meende de officier van justitie vandaag bij de Haagse rechtbank. “Dit moet ophouden.” De verdachte gaf toe dat hij in de moskee in Laakkwartier een andere man een klap had verkocht, maar dat kwam omdat het slachtoffer hem uitgedaagd had. “Hij stond als een bokser voor me.” Bovendien zou de man hem geduwd hebben.

De werkneemster van Perspectief in Poeldijk, waar de instelling een woonhotel heeft, was aangesteld als zijn persoonlijk begeleider. Volgens Mounir bemoeide zij zich teveel met zijn privéleven. Hij moest in de rechtszaal nog eens hartelijk lachen om de grove belediging die hij de begeleidster naar het hoofd geslingerd zou hebben. “Dit is absoluut niet grappig”, zei een onthutste rechter.

Sinds de Hagenaar op de middelbare school ging blowen, is het bergafwaarts met hem gegaan. Volgens Mounir is dat ook de schuld van zijn ex-vriendin. “Ze heeft de laatste tien jaar van mijn leven verkloot.” Hij vond het een prima idee als hij, na een eventuele celstraf, ook nog behandeld wordt. Mounir zou in het verleden last hebben gehad van psychotische buien.