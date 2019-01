OM eist drie jaar cel tegen verwarde vluchteling wegens brandstichting

De Eritreeër had ondertussen zijn woning al verlaten en bedreigde twee agenten op de Kraayensteinlaan met een kapotgeslagen bierfles. Een van de politiemannen loste een waarschuwingsschot om hem van het lijf te houden. ,,Ik was dronken en kan me niets herinneren”, zei de verdachte vandaag op de zitting. Wel was de Eritreeër er zeker van dat hij zijn woning niet in brand had gezet.



,,We weten dat mijnheer behoorlijk de weg kwijt was”, meende de officier van justitie. Ze eiste daarom niet meer dan drie jaar cel. In soortgelijk zaken wordt al gauw vier cel geëist door het Openbaar Ministerie. De officier sloot vrijdag niet uit dat de vluchteling uiteindelijk Nederland uitgezet wordt.