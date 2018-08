OM eist maand celstraf voor bekladden Joods monument in Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 32 dagen cel geëist tegen de man die in april het Joods Monument op het Rabbijn Maarsenplein in Den Haag bekladde met stift. Hij deed dat niet uit discriminatie: het was een impulsieve daad geweest. Toch vindt het OM straf op zijn plaats vanwege het speciale karakter van het monument.

Bij de rechtszitting was de 23-jarige verdachte Jordi A. niet aanwezig. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en zijn advocate kreeg hem niet meer aan de telefoon. De jongeman klom op 20 april over de muur bij de Nieuwe Kerk en maakte met een oranje markeerstift een soort kruis op het gedenkteken van het Joodse gezin dat bescherming zoekt in de Davidster. Het monument herinnert aan de Haagse Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Het werd in januari van dit jaar onthuld.

Jordi A. werd kort na zijn daad aangehouden op de Amsterdamse Veerkade. Hij bekende aan de politie dat hij een ‘snorretje’ had getekend. Hij zou een statement willen maken, maar het is niet duidelijk waarover. De plek was willekeurig geweest: het had overal kunnen zijn. Jordi A. wilde niemand beledigen en bood direct aan de beschadiging er af te wassen. Hij heeft een maand in voorlopige hechtenis gezeten.

Autistische trekjes

Deskundigen onderzochten Jordi A. en maakten zich zorgen over het gebrek aan zelfredzaamheid van de man die autistische trekjes heeft. Zelf denkt hij dat er niets met hem aan de hand is. Hij zou graag een hbo-studie bedrijfseconomie in Rotterdam willen doen. De officier van justitie eiste een maand gevangenisstraf, Jordi A. hoeft dus niet terug naar de cel als de rechtbank de eis volgt.

Zijn advocate vroeg om vrijspraak, aangezien niet was aangetoond of er echt sprake was van een beschadiging. ,,We weten niet hoe het met schoonmaken van de muur is gegaan. Het valt reuze mee”, zei ze. Er zat ook geen kwaad achter de bekladding, want Jordi A. zou Joodse symbolen juist mooi hebben gevonden. ,,Hij is een aparte jongen, maar geen gevaar”, aldus de advocate.

De rechtbank doet op 23 augustus uitspraak.