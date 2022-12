OM eist maximale werkstraf voor dodelijke aanrijding 83-jarige vrouw in Haagse winkelcentrum

Economie groeit in 2023 in Delft en Westland nét iets harder dan in de rest van het land

Door de klappen van corona en de energiecrisis piept en kraakt het in veel bedrijfssectoren in het land. De vooruitzichten voor de regionale economische groei in 2023 zijn bijna overal in Nederland weinig rooskleurig, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Maar dat geldt níét voor Delft en Westland.

15 december