OM eist ook tien jaar cel tegen de vijfde verdachte voor gewelddadige dood Myron (17)

Tijdens transitie naar vrouw bleef Isla (26) optreden: ‘Op straat in Den Haag voelde ik me niet veilig’

Ze stopte niet met dansen toen ze in transitie ging. Isla Clarke (26) had het juist nodig om haar passie én werk bij het Nederlands Danstheater in Den Haag te blijven doen. Voor het oog van haar publiek transformeerde de Canadese in een vrouw. ‘Dansen is mijn uitlaatklep.’

20 oktober