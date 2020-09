OM eist taakstraf tegen verdachten, die politie uitscholden voor ‘kankergekken’ en ‘NSB’ers’, tijdens demonstratie

‘In een kwartier tijd ging anderhalve ton de lucht in’: Politieke partijen eisen verklaring geheime vuurwerk­show

9 september Meerdere politieke partijen in Den Haag zijn verontwaardigd over de kosten van de vuurwerkshow in Scheveningen, zaterdagavond. De Partij voor de Dieren stelt raadsvragen over de subsidie. ,,De gemeente heeft ruim een ton de lucht in geblazen. Niemand heeft hier wat aan gehad”, zegt Robert Barker van de PvdD.