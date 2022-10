OM eist tot veertien jaar cel voor opwachten, schoppen, slaan en doodsteken van Myron (17)

Kunsthande­laar John Hoogsteder (90), bekend van Tussen Kunst en Kitsch, overleden

De Haagse kunsthandelaar John Hoogsteder is overleden. Behalve met kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder aan de Lange Vijverberg kreeg hij landelijke bekendheid met het programma Tussen Kunst & Kitsch waarin hij dertig jaar lang optrad als expert Oude Meesters. Op beide gebieden is zijn zoon Willem Jan Hoogsteder in zijn voetsporen getreden.

18 oktober