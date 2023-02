OM eist tot vijf jaar cel tegen Polen ‘die handel in elektrische fietsen naar internationaal niveau tillen’

Nancy’s zoon (23) verongeluk­te: ‘Als je met drank en drugs in auto stapt, ben je een monster’

Toen de 23-jarige Slowaak in de auto stapte had hij een moordwapen in handen. Dat zegt Nancy Scholten. Ze is de moeder van Darren van Velsen, die twee weken geleden werd doodgereden op de Koningskade in Den Haag. Vermoedelijk was de chauffeur onder invloed. ,,Dat is geen ongeluk, dat is een levensdelict”, zegt de Vereniging Verkeersslachtoffers.

