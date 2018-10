OM geeft zich tóch niet gewonnen in zaak dubbelmoord

Het lag in de verwachting dat het Openbaar Ministerie vandaag in de strafzaak tegen de 38-jarige Colombiaan Juan R.P. om vrijspraak zou gaan vragen van de moord op de twee Colombianen die vijf jaar geleden in een sloot in Delfgauw werden gevonden. Dat had het OM namelijk aangekondigd tijdens een eerdere zogenoemde regiezitting bij de Haagse rechtbank in januari. Het bewijs was immers ‘niet stevig genoeg’ gaf het OM destijds toe. Maar nu blijkt dat het OM tóch nog bezig is aan -nieuw- onderzoek. Daarom is de zitting van vandaag afgeblazen. ,,In een zaak als deze wil je zeker weten dat je écht alles hebt gedaan’', zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. De strafzaak gaat later verder.



De Colombiaan Juan R.P. werd in 2014 in Spanje opgepakt, en uitgeleverd aan Nederland. Het OM liet hem echter vrij uit voorarrest omdat er niet genoeg bewijs tegen hem was.