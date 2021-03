OM: Haagse imam die andersgelovigen ‘varkens’ noemde moet 1000 euro betalen

Omar Munie verkoopt zijn tasjes nu ook in nieuwe Mall of the Nether­lands: ‘Ik hing hier vroeger altijd’

7:01 De bekende Haagse tassenontwerper Omar Munie heeft nu ook een winkel in de gloednieuwe Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. De ondernemer is dolgelukkig met de nieuwe vestiging, vooral nu er vanwege corona nauwelijks nog toeristen komen naar zijn zaak op het chique Noordeinde in Den Haag. ,,Hier is geen crisis te zien.’’