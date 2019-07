OM: Hagenaar (61) die buurvrouw (69) met stoeptegel te lijf ging moet naar psychiatrisch ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie eist dat de 61-jarige Hagenaar die in februari een buurvrouw met een baksteen te lijf ging in de Haagse wijk Bezuidenhout, wordt opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte sloeg het slachtoffer met een steen uit haar tuin tegen de vlakte en mepte haar ook nog een paar keer tegen haar hoofd terwijl zij op de grond lag.

,,Getuigen op straat zijn geconfronteerd met excessief geweld”, zei de officier van justitie vandaag bij de Haagse rechtbank over het incident in de Pijnacker Hordijkstaat. ,,Het slachtoffer lag levenloos op de straat.”

Toegesnelde agenten zagen dat de vrouw rolde met haar ogen. In het ziekenhuis werden kneuzingen en bloedingen in de hersenen vastgesteld. Ook had de vrouw een gebroken neus. Het lijkt er nu op dat ze geen blijvend letsel heeft, maar dat is nog niet zeker.

Quote Het was alsof ik bezeten was Verdachte

Haar verwarde buurman was op 16 februari de sleutels van zijn woning verloren. Hij vroeg haar eerst of zij die had. Toen ze antwoordde dat hij professionele hulp nodig had, ging de Hagenaar compleet door het lint. ,,Het was alsof ik bezeten was”, zei de verdachte vandaag over zijn woedeaanval. ,,Ik heb haar keihard geslagen.”

‘Hou je mond’

Deskundigen menen dat de agressieve buurman in een psychose verkeerde. De man zou daarom ontoerekeningsvatbaar verklaard moeten worden. Ook tijdens de zitting dinsdag was de man niet erg helder. Hij legde regelmatig moedeloos zijn hoofd op het beklaagdenbankje, of onderbrak de rechter, die daarop reageerde met een afgemeten ‘hou je mond’.

Volgens de officier van justitie heeft de Hagenaar zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Ze was het echter met de deskundigen eens dat hij niet daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden, vanwege zijn psychische ziektebeeld. De man zou gedurende een jaar opgesloten moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis, meende de aanklaagster. ,,Dat is de hel”, meende de verdachte. Volgens de rechter valt dat wel mee. ,,Een ziekenhuis is geen gevangenis”, zei hij tegen de Hagenaar.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.