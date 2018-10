OM: Hagenaars moeten cel in om hulp bij mensenhandel

Volgens het OM stonden de twee Hagenaars middenin de organisatie van makelaars, pooiers en prostituees. Ze regelden woningen: zonder huurcontract en handje contantje. Ze vroegen hoge prijzen en regelden dat de dames vaak van woning konden wisselen. Volgens het OM was dat om te voorkomen dat de politie en gemeenten hen in de smiezen kregen.



De officier van justitie zegt dat de twee mannen er financieel beter op zijn geworden over de ruggen van de vrouwen. Ze hielden de uitbuiting in stand, zo stelt ze. Naast de mensenhandelaren vindt het OM dat ook de faciliteerders hard moeten worden aangepakt. Daarom werd er dertig maanden cel geëist tegen de 49-jarige Hagenaar en twintig maanden cel tegen de 42-jarige Hagenaar. Uitspraak over twee weken.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!