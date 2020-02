OM in beroep tegen vrijlating ‘psychiatrisch’ verdachte

Justitie vervolgde de man voor mishandeling en bedreiging van familieleden vorig jaar in Zoetermeer en Leiderdorp, onder wie zijn moeder. De eis was 180 dagen celstraf, waarvan 60 dagen voorwaardelijk.

De rechtbank legde echter geen straf of maatregel op, omdat er geen psychiatrisch rapport lag over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Daardoor kon de rechtbank niet beoordelen of het misdrijf de verdachte kon worden aangerekend en of behandeling nodig was. Het OM had de rapportage toegezegd, maar die ontbrak uiteindelijk vanwege een tekort aan deskundigen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).