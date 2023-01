OM: Indonesische gedwongen bijna al het geld van seksafspraken af te staan; rechtszaak op de lange baan

De rechtszaak tegen een Hagenaar die verdacht wordt een Indonesische vrouw naar Nederland te hebben gesmokkeld om haar hier in de prostitutie uit te buiten, is op de lange baan geschoven. Dat bleek vanmorgen in de rechtbank.

Twee keer eerder is deze Anthonius S. al veroordeeld voor het uitbuiten van vrouwen. De laatste veroordeling stamt uit 2018 toen hij vijf vrouwen uit Indonesië naar Nederland haalde om hier in de prostitutie te werken.

Maar het mooie leven dat hij ze beloofde, kwam niet. Zij moesten tachtig procent van hun verdiensten afstaan. Ook konden zij zich nauwelijks vrij bewegen op straat. Om beltegoed te kopen moest een van de vrouwen nog toestemming vragen.

Net als deze vrouwen moest volgens justitie het huidige slachtoffer het overgrote deel van haar inkomsten afdragen. Per seksafspraak ging van de 150 euro die ze verdiende 115 euro naar S. Ook stelt justitie dat S. dwong de vrouw binnen te blijven.

Drie jaar te lang

In 2018 kreeg S. een celstraf van tweeëneenhalf jaar opgelegd. Vier maanden lager dan de rechtbank had gewild, maar de rechtszaak had meer dan drie jaar geduurd. Dat was te lang, oordeelde de rechter.

Ook nu is de rechtszaak al weer zo’n drie jaar bezig. En het ziet er niet naar uit dat de rechter zich snel inhoudelijk over de zaak kan gaan buigen. Zo moeten er twee vrouwen verhoord worden die tot nu toe onvindbaar bleken in Indonesië. Zij zouden samen met S. gezorgd hebben dat het slachtoffer in Nederland in de prostitutie terechtkwam.

Tegelijk zal het slachtoffer zelf nog een keer verhoord worden. Dat is omdat de aanklager besloten heeft S. ook te vervolgen dat hij de vrouw stiekem naar Nederland heeft gesmokkeld. Ook dat kost tijd.

