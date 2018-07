OM: Leidschendammer wilde 18-jarige vermoorden na ruzie om hond

Wat begon als een woordenwisseling over een hond, leidde tot een mes in de rug. Tegen de 43-jarige verdachte uit Leidschendam is vandaag zes jaar cel geëist voor poging moord en doodslag.

Op 4 januari liepen twee broers van 18 en 21 jaar met hun hond over straat in Leidschendam. Ze kwamen een 43-jarige man in een steeg tegen. Eén van de twee broers gaf aan dat de man moest uitkijken voor de hond, waarop de man woest werd. De ruzie liep uit op een handgemeen. Over en weer zou zijn geslagen. De 43-jarige man vertrok met de woorden: ‘Wacht maar, ik kom terug!’, zo schetst de officier van justitie de situatie vandaag in de rechtszaal.



De broers vervolgden hun weg, liepen een supermarkt in en gingen naar huis. Maar het akkefietje bleek een staart te krijgen. De 43-jarige man kwam hun kant opgerend, zwaaiend met een mes. Hij leek het op de 18-jarige jongen gemunt te hebben, omdat die volgens de verdachte de agressiefste was van het duo, maar die wist zich uit de voeten te maken. Daarop probeerde de man de hond te pakken met zijn mes, maar daar vloog de 21-jarige broer voor. Met als gevolg dat het mes bij hém in de onderrug verdwijnt, net naast zijn ruggenwervel.

Poging moord

De 43-jarige man wordt verdacht van poging moord, met voorbedachte rade, op de 18-jarige broer, omdat volgens de officier van justitie de verdachte bewust een keuze maakte om met een mes achter de broers aan te gaan. ,,En uit de manier van benaderen en de beweging met het mes is ook duidelijk wat zijn besluit was: de 18-jarige broer doden’’, concludeert de officier in de rechtbank.



Het neersteken van de 21-jarige broer levert hem een poging doodslag op. Er moet volgens het OM kracht zijn gebruikt door de man. ,,Dat concludeer ik uit het feit dat het mes door zijn jas is gegaan en de wond die is ontstaan.’’



De verdachte zegt zich niets te herinneren dat hij een mes heeft gebruikt. ,,Hij bestrijdt dat niet, maar hij kan zich er niets van herinneren", aldus advocaat Peter Plasman. ,,Hij weet niet hoe hij daar de tweede keer terecht is gekomen en ook niet waar dat mes vandaan kwam."