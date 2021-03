OM: Moordverdachte leefde weken op de bank naast gewurgde ex Gita (35)

De politie was twee keer in het huis van de vermoorde Gita in Leyenburg, maar zag niets. Pas de derde keer vond de politie haar lichaam in verregaande staat van ontbinding onder een hoop troep op de bank. Haar ex-vriend, de moordverdachte, moet er volgens het OM weken naast hebben gezeten.

Deze details kwamen vanmiddag naar buiten bij de start van het proces tegen de ex-vriend, de 26-jarige Boris S. uit Zoetermeer. Ze zijn nog erger dan tot nog toe werd vermoed, waarbij niet meer duidelijk was dan dat de vrouw al enige tijd dood in huis moest hebben gelegen.

Gita, als ze in de camera kijkt een mooie vrolijk lachende vrouw van 35 jaar, werd op 9 oktober door haar familie als vermist opgegeven. Op geen enkele manier kunnen haar moeder of zussen nog contact met haar krijgen. Ruim een week later stapt de politie voor de eerste keer haar huis binnen. Volgens het Openbaar Ministerie een kort bezoek, waarbij ze op zoek zijn naar haar paspoort en andere spullen die iets over de vermissing kunnen vertellen. Volgens de advocaat van ex-vriend Boris S. was het een bezoek van twee uur. De agenten merken haar lichaam niet op. Ook niet als ze op 22 oktober voor een herhalingsbezoek naar binnen gaan.

Pas op de 24ste vinden ze het lichaam van Gita. Of wat er van haar over is.

Dna-sporen

Haar ex-vriend Boris S., de relatie ging begin september uit, zit er voor vast. Hij zou haar hebben gewurgd. Zijn dna-sporen zitten in haar nek. Maar ook, zo zegt het Openbaar Ministerie, zou hij weken naast haar lichaam hebben geleefd. Buren zagen hem naar binnen en naar buiten gaan, met een sleutel. Hij gebruikt de wifi van de buren en de Zoetermeerder doet in de omgeving van de Wognumstraat boodschappen en pint contant geld.

Boris S. ontkent dat hij haar heeft gedood. Zijn advocaat stelt dat hij dat ook niet gedaan kan hebben. De politie ontdekte het lichaam niet, want het was er ook niet, zo stelt ze. Ze moet op die bank ergens tussen 22 en 24 oktober zijn terechtgekomen, en toen stond S. al onder strenge observatie van de politie en is hij niet in de Wognumstraat geweest.

Quote Ook op de 24ste waren ze al drie uur in de woning voor ze haar lichaam ontdekken Aanklager

Maar de aanklager zegt dat het lichaam daarvoor onder een te dikke laag rommel heeft gelegen: ,,Ook op de 24ste waren ze al drie uur in de woning voor ze haar lichaam ontdekken.”

Boris S. heeft verschillende veroordelingen voor geweld, ook voor huiselijk geweld, op zijn naam staan. Ook in de relatie met Gita zou hij geweld hebben gebriukt. Hulpverleners van Parnassia die Gita begeleidden en vrienden van haar, maakten zich er zorgen over. Aangifte werd evenwel niet gedaan. Volgens de advocaat van S. omdat er ook geen sprake was van huiselijk geweld.

Onduidelijkheid

Hoe lang Gita al precies was overleden, is nog steeds onduidelijk. Deskundigen die biologische sporen op haar lichaam onderzochten, gaan ervan uit dat het minstens twee, maar ook drie weken of langer is geweest, toen ze werd gevonden. Mogelijk was het nog langer. Al vanaf 21 september gebruikte ze haar telefoon niet meer, deed ze niet meer aan online-bankieren en pinde ze ook geen geld meer.

Volledig scherm De Wognumstraat is afgezet voor onderzoek. © Regio15

Er is inmiddels ook onderzoek gedaan wordt nog onderzoek gedaan door een psycholoog en psychiater naar de geestesgesteldheid van S. Uitslag daarvan is nog niet bekend.

Een week voor Gita gevonden werd, liet ook al een andere vrouw het leven door geweld. Zij werd ook gewurgd, door haar echtgenoot. Deze man belde zelf de politie. Hij zegt dat hij het deed omdat zijn vrouw hun kindje mishandelde. Dat verhaal wordt door zowel het OM als de nabestaanden niet geloofd.

