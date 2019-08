OM: ‘Niet één schuldige aan te wijzen voor fataal steigerongeluk Schedeldoekshaven’

Onvoorzichtigheid

Doordat er zoveel verschillende factoren een rol speelden, oordeelt het Openbaar Ministerie (OM) dat er niet één persoon of bedrijf aan te wijzen is die verantwoordelijk gehouden kan worden voor het fatale ongeval. ‘Hoewel er fouten zijn gemaakt, is het OM van mening dat er geen sprake is geweest van grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid of nalatigheid van deze personen’, oordeelt ze. De bouwvakkers moesten volgens het OM onder lastige omstandigheden werken en beschikten over weinig werkruimte.