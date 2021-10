OM: Oppakken van journalisten onderweg naar klimaatprotest was rechtmatig

Dat de twee mannen zijn aangehouden, ziet het Openbaar Ministerie niet als onrechtmatig. ,,Zij bevonden zich in een busje met demonstranten die op weg waren een zorgvuldig gepland strafbaar feit te gaan plegen, namelijk het blokkeren van een snelweg”, laat het OM weten. ,,Dat tijdens de politieactie om dit te voorkomen in beginsel alle inzittenden werden aangehouden en overgebracht naar het bureau, daar heeft het OM begrip voor.”



,,Ik voelde me niet rechtvaardig behandeld”, zegt Hans Nijenhuis in een reactie. Voor de journalist was de kous echter al af. ,,Ik blijf er wel bij dat het niet nodig was om ons mee te nemen naar het bureau. Het was op straat al glashelder wie wij zijn en geen onderdeel van het protest uitmaakten.”