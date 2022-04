OM: oud-bestuurder Skihut stak vlak voor faillissement half miljoen euro in eigen zak

Het ging vijf jaar geleden niet zo goed met de beroemde Scheveningse skispullenzaak. Het bedrijf had financiële problemen, was technisch failliet en had een negatief eigen vermogen. De goede reputatie van de zaak was dan ook in een klap weg toen in 2017 de FIOD binnenviel en het bedrijf failliet werd verklaard.