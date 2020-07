OM: oud-wethouders Groep de Mos vormden criminele organisatie met ondernemers

Dat is een flinke verzwaring van de verdenkingen. De meineed - het afleggen van een valse verklaring onder ede - en het lidmaatschap van de criminele organisatie zijn nieuw in de aanklacht sinds de Rijksrecherche in oktober binnenviel bij beide ex-wethouders en drie ondernemers in de stad. ,,We verdenken de wethouders ervan dat ze met groepjes ondernemers uit de horeca en het vastgoed zodanig hebben samengewerkt dat ze een criminele organisatie vormden”, meldt een woordvoerder van het OM. Hij kan niet ingaan op details van de zaak. In totaal heeft justitie nu de twee wethouders, een raadslid en vijf ondernemers uit de horeca en vastgoed op de korrel.