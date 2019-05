OM: Poolse Radek half jaar cel voor bedreiging bij ambassade

Waar overgoot Radek B. zich met benzine? Was ook de vloer overgoten met de brandbare vloeistof? En hoe had de 40-jarige Pool de aansteker onklaar gemaakt? De rechters hadden gisteren vooral veel vragen over wat zich vorig jaar op 22 oktober exact afspeelde in de Poolse ambassade aan de Alexanderstraat.



Via zijn tolk legde hij uit dat hij écht geen enkele intentie had gehad om het ambassadegebouw in brand te steken. Ook wilde hij niet dat anderen gevaar liepen. Hij zou gecontroleerd hebben of het pand ontruimd was voordat hij de benzine over zichzelf goot en de aansteker werkte niet. Radek wilde alleen aandacht voor uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland.



Volgens de officier van justitie blijkt echter uit een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut dat de benzinedampen tot een ontploffing hadden kunnen leiden in ambassade. Een statische schok of vonkje van een lichtschakelaar had voldoende kunnen zijn. Én Radek had de aansteker in zijn hand onklaar had gemaakt, maar hij had nog een andere aansteker bij zich, die wel werkte. Bovendien had hij de ambassademedewerkers en de agenten wel degelijk de stuipen op het lijf gejaagd, vond de officier. Ze eiste daarom een half jaar cel en een half jaar voorwaardelijk voor bedreiging. Radek heeft al ruim een half jaar in voorarrest gezeten.



Volgens advocaat Sander Rens was er geen sprake van dreiging door Radek B.. De agenten repten hierover met geen woord in hun proces-verbaal en er was ook geen aangifte van gedaan. Hij pleitte daarom voor vrijspraak. De uitspraak is op 29 mei.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!