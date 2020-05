OM seponeert zaak rond overname Haags uitvaartbedrijf De Facultatieve

Ook tegen financieel directeur Jaap de Bruijn was drie jaar geleden aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie verdacht Keizer en De Bruijn van oplichting en witwassen, maar bij het beoordelen van het dossier is er volgens het OM geen bewijs gevonden van strafbare feiten.

Keizer zou in 2012 voor te weinig geld het uitvaartbedrijf hebben overgenomen. Op basis van het onderzoek concludeert het OM dat de verkoopprijs al in een vroeg stadium is vastgesteld en dat kopers en de verkoper op vele momenten informatie hebben uitgewisseld. Nadien volgde geen diepgaandere waardering meer om de verkoopprijs te bepalen. Ook was er sprake van een gunfactor, zo blijkt volgens het OM uit het onderzoek.