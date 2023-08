OM sluit onderzoek naar dood Bulgaarse Elena (31), verdachte doodde zichzelf met pistoolschot

Man roept getuigen op die zagen hoe zijn vrouw op A4 van weg werd gereden, veroorza­ker gaat er vandoor

Het zal je maar gebeuren: je rijdt midden in de nacht over de rijksweg en wordt dan ingehaald én van de weg geramd. Het overkwam een vrouw in de nacht van zaterdag op zondag op de A4, ter hoogte van Leidschendam in de richting van Rotterdam.