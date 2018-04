OM: Taakstraf voor ex-griffier rechtbank om doorspelen vertrouwelijke info

De officier van justitie vindt dat de straf voor Anand B. (45) uit Zoetermeer veel hoger moet uitpakken dan die van zijn handlangster, omdat hij het initiatief nam.



Maar de aanklager geloofde niets van de bewering van de inmiddels ontslagen Haagse Suraghni D. (34) dat zij de informatie lekte, omdat B. haar daartoe dwong en haar bedreigde. B. ontkende dit vrijdag nadrukkelijk voor de rechtbank in Rotterdam. Omdat de vrouw voor de rechtbank in Den Haag werkte, werd de strafzaak in Rotterdam afgehandeld.



Volgens de Zoetermeerder was er juist een hechte vriendschap tussen de twee. Onder meer door hun hartelijke app-berichten hechtte de aanklager meer waarde aan de verklaring van B. Ook gingen ze vaak samen uit en kwamen ze bij elkaar over de vloer. Een psychologisch rapport over de onmacht van de Haagse verwees de aanklager naar de prullenbak. Hij meende dat ze vrijwillig meewerkte.