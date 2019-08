Om van deze Griekse tragedie een Griekse bruiloft te maken moet er nog een hoop gebeuren

UPDATE & VIDEO ‘De jongen stak zijn bebloede handen uit het raam en riep dat zijn moeder hem had gestoken’

15 augustus Bij wat een familiedrama lijkt in eengezinswoning in Den Haag is vanmiddag een tienjarig jongetje gewond geraakt. Zijn 48-jarige moeder raakte ook gewond en is later in het ziekenhuis aangehouden op verdenking van het steken van haar zoontje. De jongen wist zelf om hulp te roepen nadat hij het dubbele glas van de badkamer waarin hij zich had verstopt kapot had geslagen.