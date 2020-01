OM: ‘Verdachte Hagenaar ging er op sokken vandoor na inbraak in Uden’

Hij kwam uit Den Haag, leende in Eindhoven de auto van een vriendin om zijn zus naar Eindhoven Airport te brengen en reed in de nacht van 12 oktober met piepende banden weg in Uden bij een woning waar net een inbraak was gepleegd. Maar de 39-jarige verdachte ontkent elke betrokkenheid.

Een vrouw in de Udense Kruisherenstraat hoorde ’s nachts een bons in de woning van haar buurman. Omdat die niet bereikbaar was, belde ze de politie. Tijdens het telefoontje hoorde ze opnieuw lawaai en zag ze een man in de tuin van de buurman. Met witte sportschoenen, verzekerde ze later.

Kousenvoeten

Toen de politie arriveerde, zag ze twee mannen weglopen. Ze verloor ze even uit het oog en plots hoorden ze een auto starten en met piepende banden wegrijden. De wagen werd klemgereden en de bestuurder, een 39-jarige man uit Den Haag, werd aangehouden. Hij was op kousenvoeten.

Later die nacht vond de politie tegenover de woning waar was ingebroken, een sportschoen. Weliswaar een zwarte. Sporen van die schoen werden ook in de woning aangetroffen en het Nederlands Forensisch Instituut trof dna van de verdachte aan op de schoen. ,,Niet mijn schoen”, zei de man gisteren bij de rechtbank in Den Bosch. Op de vraag van een van de rechters hoe zijn dna op een schoen kon komen antwoordde hij: ,,Weet ik veel. Misschien wel door de politie.”

Die theorie vond weerklank bij zijn advocaat die de rechtbank er op wees dat de politie maanden na het gebeuren een speciaal proces verbaal opmaakte met daarin de verzekering dat ze wel degelijk de schoen met handschoenen had opgepakt.

‘Ik heb een kwaal aan mijn voeten’

Waarom de man in Uden was wilde hij niet zeggen. ,,Ik wachtte daar op iemand. Maar ik zeg niet wie, want dan zit die dadelijk ook onschuldig in de cel.” En de reden waarom hij bij zijn aanhouding geen schoenen droeg: ,,Dat doe ik vaak, ik heb een kwaal aan mijn voeten. De dokters weten niet wat het is.”

De maat van de gevonden schoen komt volgens de advocaat niet overeen met de schoenmaat van haar cliënt. Die wordt tevens verdacht van een woninginbraak in Eindhoven. Daar werd, in de woning, een breekijzer aangetroffen met daarop weer zijn dna. ,,Ik heb weleens een auto opengemaakt die met draaiende motor in het slot was gevallen”, luidde de verklaring.

Ongeloofwaardig